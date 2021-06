Terzo settore: Caritas ambrosiana, da oggi gli "angeli telematici" promuovono la solidarietà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo periodo di pandemia in cui abbiamo imparato a lavorare a distanza, si è scoperto anche che non occorreva stare vicini per essere prossimi alle persone in difficoltà - spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana -. Non potendo avvenire in presenza, parte del lavoro di assistenza è stato svolto tramite telefonate, mail, persino attraverso i tanto controversi social network. Questo lungo anno così carico di lutti e sofferenze ci lascia anche molte sfide aperte: umanizzare gli spazi digitali è una di queste. La partita è tutta da giocare. Con gli "angeli telematici" vogliamo segnare un punto a nostro favore”. “Nel contesto economico e sociale attuale è davvero importante dare il proprio appoggio a organizzazioni che fanno uno straordinario lavoro di inclusione sociale come Caritas - dichiara Felice Saladini, presidente di MeglioQuesto Spa -. Abbiamo messo a disposizione la nostra tecnologia e le nostre competenze per permettere ai volontari di fare quello che sanno fare al meglio, essere di supporto a chi ne ha bisogno e umanizzare il rapporto con il donatore. La solidarietà digitale ha dimostrato tutte le potenzialità e il vantaggio competitivo, in virtù dell'inclusività, della capillarità e della sua grande adattabilità alle necessità di ognuno”. (Com)