Ungheria: Corte giustizia Ue respinge ricorso Budapest contro risoluzione Parlamento su art.7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento europeo che avvia la procedura per constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di questo Stato membro, dei valori su cui si fonda l'Unione. Lo si apprende dalla Corte di Giustizia dell'Ue che ha sottolineato che, nel calcolare i voti espressi in occasione dell'adozione della risoluzione, il Parlamento ha giustamente escluso di prendere in considerazione le astensioni. La Corte ha ricordato la vicenda. Il 12 settembre 2018, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su una proposta che aveva l'invito al Consiglio dell'Ue a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Ue. Questa dichiarazione ha avviato la procedura prevista all'articolo 7 del Trattato dell'Ue (TUe), che può condurre alla sospensione di alcuni diritti che derivano dall'appartenenza dello Stato membro all'Ue. Ai senso del Trattato sul Funzionamento dell'Ue (TfUe), che stabilisce le modalità di voto per l'applicazione dell'articolo 7, l'adozione da parte del Parlamento della risoluzione richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono. Applicando il suo regolamento interno, il Parlamento ha preso in considerazione, nell'ambito del calcolo dei voti sulla risoluzione, solo i voti favorevoli e contrari dei suoi membri e ha escluso le astensioni. Ritenendo che, nel calcolo dei voti espressi, il Parlamento avrebbe dovuto tener conto delle astensioni, l'Ungheria ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della risoluzione. (segue) (Beb)