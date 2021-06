Ungheria: Corte giustizia Ue respinge ricorso Budapest contro risoluzione Parlamento su art.7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte, riunita in Grande Sezione, ha respinto il ricorso. In primo luogo, la Corte si è pronunciata sulla propria competenza a statuire sul presente ricorso, poi si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso. La Corte ha constatato che il TfUe, il quale prevede una possibilità limitata di proporre un ricorso di annullamento avverso gli atti adottati dal Consiglio europeo o dal Consiglio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 TUe, non è tale da escludere la competenza della Corte a conoscere del presente ricorso. La Corte ha dichiarato, poi, che la risoluzione impugnata costituisce un atto impugnabile. In secondo luogo, nel pronunciarsi sul merito, la Corte osserva che la nozione di voti espressi non è definita dai trattati e che tale nozione autonoma del diritto dell'Ue deve essere interpretata conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente. Tale nozione comprende, nel suo significato abituale, solo la manifestazione di un voto positivo o negativo in merito a una determinata proposta, mentre l'astensione, intesa come il rifiuto di prendere posizione in merito a una determinata proposta, non può essere equiparata a un voto espresso. Pertanto, la norma che impone un voto a maggioranza dei voti espressi, deve essere interpretata nel senso che esclude che siano prese in considerazione le astensioni. Infine, la Corte ha dichiarato che l'esclusione delle astensioni dal calcolo dei voti espressi non è contraria né al principio di democrazia, né a quello della parità di trattamento, alla luce, in particolare, del fatto che i parlamentari che si sono astenuti in occasione del voto hanno agito con cognizione di causa, essendo stati previamente informati del fatto che le astensioni non sarebbero state prese in considerazione nel calcolo dei voti espressi. (Beb)