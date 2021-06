Milano 2021: Base Italia, le forze riformiste si uniscano in una lista unitaria civico-politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello per una lista unitaria civico‐politica di tutte le forze dell'area riformista è statosottoscritto nelle ultime ore da oltre 600 cittadini delle professioni, delle associazioni e delle varie formazioni politiche del campo progressista. Lo annuncia una nota diffusa da Base Italia spiegando che l'appello chiede che le varie associazioni presenti nel campo riformista (da Per Italia con l'Europa ad Italia Viva, da Alleanza Civica ad Azione, a Lavoriamo per Milano, al Centro Democratico, a Base Italia e altre associazioni) si presentino in una lista unica e riconoscibile per il suo impegno riformista: oggi a Milano e, possibilmente domani,anche a livello nazionale. Un segnale forte per frenare la proliferazione delle liste e la dispersione dei voti. (Com)