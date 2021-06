Energia: ministro Esteri ucraino Kuleba, Usa investano su produzione idrogeno in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina auspica che gli Stati Uniti investano sulla produzione dell'idrogeno nel territorio del Paese e sulla creazione delle infrastrutture volte a trasportarlo in Europa. E' quanto emerso nel colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e la co-presidente del caucus del Congresso di Washington per l'Ucraina Marcy Kaptur. "Un aspetto specifico della conversazione è stato quello dello sviluppo della cooperazione tra Ucraina e Stati Uniti nel campo delle risorse energetiche rinnovabili", si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Kiev. Il ministro Kuleba, prosegue la nota, ritiene che il Paese sia in grado di rispondere alle richieste del mercato europeo per quanto riguarda le forniture di energia rinnovabile, "diventando il suo principale fornitore di idrogeno". Kaptur, da parte sua, ha assicurato il sostegno degli Usa nel "contrastare la Federazione Russa riguardo ulteriori azioni aggressive contro lo Stato ucraino". (Res)