Ungheria: Covid, la fabbrica di Debrecen produrrà innanzitutto un vaccino ungherese

- La fabbrica di vaccini contro il coronavirus che sorgerà a Debrecen, in Ungheria, produrrà innanzitutto un vaccino ungherese. Lo ha specificato oggi Gergely Gulyas, a capo della cancelleria del premier Viktor Orban. Questo impianto concluderà contratti anche per la produzione di altri preparati, ma la sua missione principale è quella di produrre un vaccino magiaro, ha detto Gulyas. Il governo "si sta ancora consultando con virologi ed esperti" perché "il virus non è ancora sparito del tutto". A maggio è stato reso noto che uno stabilimento per la produzione di vaccini in Ungheria verrà costruito a Debrecen, nell'est del Paese, e inizierà a produrre autonomamente un vaccino ungherese entro la fine del 2022. Laszlo Gyorgy, sottosegretario per la Strategia economica presso il ministero per l'Innovazione e la Tecnologia, ha dichiarato che si tratta di una svolta fondamentale per "proteggere la vita e la salute degli ungheresi". Già poco prima che quella del coronavirus diventasse una pandemia, l'esecutivo di Budapest ha espresso la determinazione a istituire una fabbrica di vaccini in territorio magiaro. Gyorgy ha evidenziato i vantaggi economici di una simile scelta, a partire dall'opportunità di esportare vaccini verso Paesi terzi. (segue) (Vap)