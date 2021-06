Germania: ministro Economia Altmaier, crescita nel 2021 fino al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sperimenterà un tasso di crescita fino al 4 per cento nel 2021. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, durante la conferenza stampa in cui ha tracciato il bilancio del piano di stimolo contro la crisi del coronavirus. Tale iniziativa è stata approvata dal governo federale esattamente un anno fa, con lo stanziamento di 130 miliardi di euro. Per Altmaier, la Germania è sopravvissuta alla recessione “meglio di quanto molti si aspettassero”. Dall'inizio della pandemia nel Paese, a marzo del 2020, lo Stato ha investito un totale di 300 miliardi di euro per mitigare la crisi. Come evidenziato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, grazia a questo “sforzo congiunto senza precedenti” è stato possibile evitare gravi danni all'economia. Centinaia di migliaia, probabilmente fino a un milione, di posti di lavoro sono stati salvati. Altmaier ha poi sostenuto la proroga degli aiuti alle imprese contro la crisi oltre la scadenza del 30 giugno, se possibile fino alla fine dell'anno. A tal fine, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) conta su un accordo definitivo nella maggioranza nel corso della prossima settimana. “Gli abusi sono esclusi”, ha sottolineato Altmaier. Le società che chiederanno il sostegno dello Stato dovranno, infatti, fornire “prove concrete” delle perdite di fatturato a causa della crisi. A oggi, il governo federale prevede che nel 2021 il Pil della Germania crescerà del 3,5 per cento, dopo la contrazione del 5 per cento subita nel 2020.(Geb)