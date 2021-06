Covid: da oggi vaccini senza fasce d'età, tavolo tecnico su ristoranti e zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 sono aperte a tutti gli over 12, senza nessuna distinzione di fascia d'età. Al via anche le vaccinazioni all'interno delle aziende e nelle farmacie. Giugno è infatti un mese cruciale per la lotta contro il virus, come ribadito dal commissario per l'emergenza, il generale Paolo Francesco Figliuolo, che nei giorni scorsi ha annunciato l'arrivo di venti milioni di dosi. Le regioni, seppur in modo disomogeneo, stanno accelerando in queste ore con open day e prenotazioni last minute in modo da allargare le vaccinazioni quanto più possibile. "Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile”, ha detto ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della festa della Repubblica. Sempre ieri presso l'hub nazionale vaccini Difesa di Pratica di Mare sono state preparate - per la successiva distribuzione alle Regioni - 370 mila dosi di Janssen (Johnson & Johnson). (segue) (Rin)