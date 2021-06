Covid: da oggi vaccini senza fasce d'età, tavolo tecnico su ristoranti e zona bianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si dovrebbe poi tenere un tavolo tecnico a Palazzo Chigi sulle linee guida per le zone bianche e sulla questione relativa al limite di quattro persone al tavolo nei ristoranti, misura che ha visto una parte della maggioranza e delle regioni chiedere un confronto con l'esecutivo per togliere il limite almeno nelle zone bianche, tenendola in vigore nelle zone gialle. Sarà un tavolo tecnico fra governo, regioni e Comitato tecnico scientifico a fare il punto dopo la lettera al ministro della Salute Roberto Speranza del presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che ha chiesto di "condividere gli eventuali chiarimenti in via preventiva", poiché le regioni "ritengono che le indicazioni non siano applicabili, in particolare, alle zona bianche". (Rin)