Sardegna: nell'isola di Sant'Antioco vaccinato l'87 per cento della popolazione residente (2)

- Parole di soddisfazione anche dall'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu: "L'intero impianto organizzativo messo a punto per le vaccinazioni a La Maddalena, Carloforte e Sant'Antioco, si è rivelato efficace ed efficiente. L'immunizzazione di massa rappresenta un'opportunità importante per le isole minori della Sardegna, sia per colmare gli svantaggi della doppia insularità, sia in un'ottica più generale che ci consente di consolidare i grandi risultati raggiunti sul piano epidemiologico. Il Covid rappresenta ancora una minaccia e per questo è fondamentale continuare a mantenere alta la soglia d'attenzione". (Rsc)