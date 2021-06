Romania: presidente Iohannis, l'adesione a Schengen per noi resta un obiettivo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione all'area Schengen rimane un importante obiettivo politico per la Romania, sebbene la crisi sanitaria provocata dalla pandemia di Covid-19 abbia gravemente colpito quest'area. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, al dibattito "Parliamo del futuro dell'Europa" organizzato dal Partito popolare europeo (Ppe). ″Nel contesto della crisi sanitaria e delle misure adottate da alcuni Stati membri, la funzionalità dell'area Schengen è stata ovviamente gravemente compromessa. Tuttavia, l'adesione all'area Schengen rimane un grande obiettivo politico per la Romania e fa parte dell'impegno che il nostro Paese ha preso attraverso il Trattato di adesione all'Ue", ha affermato il capo dello Stato. Inoltre, Iohannis ha sottolineato che "la Romania soddisfa i criteri necessari da oltre dieci anni, essendo un esempio in termini di garanzia della sicurezza per l'Unione europea". "Speriamo che i nostri sforzi costanti vengano presto riconosciuti e che a tempo debito venga trovata una soluzione per completare il processo. Allo stesso tempo, l'adesione all'Eurozona è uno dei principali obiettivi a medio termine della Romania", ha affermato Iohannis.Il presidente ha rimarcato che l'adesione della Romania sia all'area Schengen che all'Eurozona è un passo importante per consolidare la nostra partecipazione all'essenza del progetto europeo". "Gli effetti della crisi pandemica hanno mostrato alcune carenze in aree in cui sono necessari ulteriori sforzi per avere meccanismi migliori sia in Schengen che nell'eurozona. In questa prospettiva, la Romania intende svolgere un ruolo attivo in tutti gli sforzi volti a risolvere questi problemi", ha aggiunto il presidente. La Commissione europea ha presentato ieri una strategia per la riforma dell'Area Schengen, proponendo misure per ottimizzare la gestione delle frontiere esterne e finalizzare il processo di ammissione di Romania, Bulgaria e Croazia. (Rob)