G7: Stati membri vogliono alleanza su infrastrutture contro la Nuova via della seta cinese

- Gli Stati membri del G7, su iniziativa degli Usa, intendono concludere l'alleanza per le infrastrutture “Build Back Better World” (B3W), ossia “Ricostruire un mondo migliore”, da opporre alla Nuova via della seta (Bri), il megaprogetto infrastrutturale della Cina sul scala globale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato un documento del G7 per il summit dei membri in programma dall'11 al 13 giugno a Carbys Bay, nel Regno Unito. L'obiettivo è attuare grandi progetti per le infrastrutture nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, creando “un'alternativa occidentale” alla Bri. Nel testo si legge che vi è “un enorme bisogno di infrastrutture nei Paesi a basso e medio reddito, esacerbato dalla pandemia di Covid-19”. Tali Stati necessitano ogni anno di 1,5-2,7 mila miliardi di dollari in fondi ulteriori per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Secondo il G7, la Banca mondiale e altre istituzioni finanziarie multilaterali disponibili a finanziare i grandi progetti infrastrutturali si sono rivelate “troppo ingombranti”. I Paesi in via di sviluppo sono quindi alla ricerca di partner le cui offerte siano “pronte a partire”. Tuttavia, come evidenzia il documento del G7, l'esperienza mostra che queste opzioni sono “soggette a condizioni opache, prive di standard adeguati e precauzioni di sicurezza, non finanziariamente sostenibili, contribuiscono al debito pubblico e, in alcuni casi, sono contrarie agli interessi a lungo termine dei cittadini dei Paesi beneficiari”. Come nota “Handelsblatt”, il testo “non fa nomi, ma è chiaro a chi è rivolta questa formulazione: la Cina”. (segue) (Geb)