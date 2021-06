G7: Stati membri vogliono alleanza su infrastrutture contro la Nuova via della seta cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino sta, infatti, creando “strutture sinocentriche in parallelo con istituzioni multilaterali consolidate che non sono nel nostro interesse”, ha affermato il ministero degli Esteri tedesco in un documento classificato. Per la diplomazia di Berlino, la Cina sta sfruttando la Bri “al fine di espandere l'influenza politica a livello globale, per modellare standard e norme globali secondo le proprie idee e per far avanzare la sua politica industriale, in particolare promuovendo le aziende di proprietà statale”. Per contrastare la Bri, la B3W mira principalmente a promuovere tecnologie rispettose del clima, migliorare i sistemi sanitari e far progredire la digitalizzazione. La B3W vuole poi impegnarsi anche per la parità di genere, per standard elevati in materia di lavoro e ambiente, nonché per la trasparenza al fine di prevenire la corruzione. Al fine di contrastare l'influenza cinese, gli Usa vogliono garantire che i finanziamenti alle infrastrutture siano inclusi nella dichiarazione finale del vertice del G7. La formulazione proposta sarebbe: “Crediamo che i nostri Paesi siano legati da valori comuni e da una visione comune per lo sviluppo delle infrastrutture globali”. Pertanto, la B3W “allineerà gli strumenti del finanziamento allo sviluppo con i principali compiti del nostro tempo”. (Geb)