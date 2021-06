Sardegna: alluvione 2020, la Regione stanzia 20 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna ha stanziato 20 milioni di euro a 46 fra Comuni e Province per i danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020. La giunta regionale ha approvato un'apposita delibera. "Prosegue l'impegno della Regione per le comunità sarde colpite dal maltempo nello scorso mese di novembre, in particolare il territorio del Comune di Bitti – ha spiegato il presidente Christian Solinas -. Con riferimento agli interventi sul patrimonio pubblico, abbiamo assegnato i finanziamenti per gli interventi strutturali destinati alla riduzione del rischio e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree coinvolte. In pochi mesi, grazie al solerte lavoro delle strutture regionali, che si sono impegnate anche per ridurre i tempi degli indennizzi ai privati, siamo riusciti a dare una risposta concreta ad una situazione di grave emergenza, soprattutto per la comunità di Bitti, pesantemente colpita dall'evento, con l'obiettivo di restituire la normalità nel più breve tempo possibile". (segue) (Rsc)