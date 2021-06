Sardegna: alluvione 2020, la Regione stanzia 20 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 20 milioni di euro sono stati così ripartiti: Comune di Bitti 11 milioni 92 mila euro; Provincia di Nuoro 2 milioni; Oliena 500 mila; Provincia del Sud Sardegna 456.078; Ollolai 400 mila; Dorgali 400 mila; Galtellì 400 mila; Orgosolo 250 mila; Orune 239.650; Arbus 235.880; Osidda 200 mila; Lodè 300 mila; Nuoro 250 mila; Nule 248 mila; Villagrande Strisaili 220 mila; Benetutti 200 mila; Berchidda 200 mila; Buddusò 196.507; Fonni 160 mila; San Gavino Monreale 154 mila; Onanì 152.550; Gonnosfanadiga 150 mila; Irgoli 150 mila; Villacidro 150 mila; Bultei 100 mila; Luogosanto 100 mila; Nurri 100 mila; Gairo 91.400; Provincia di Oristano 80.019; Guspini 80.000; Calangianus 80 mila; Lula 80 mila; Osini 80 mila; Posada 80 mila; Villasor 80 mila; Onifai 77 mila; Jerzu 50 mila; Siniscola 50 mila; Torpè 49.194; Siliqua 37.520; Orroli 33.660; San Nicolò d'Arcidano 22.251; Urzulei 10.736; Talana 9.600; Arborea 2.225; Orosei 768 euro. "Presso la Protezione civile sono stati istituiti due fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi del novembre 2020: uno per i soggetti privati e le attività produttive; l'altro per gli interventi sul patrimonio pubblico – ha ricordato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, con delega in materia di protezione civile – In base alle segnalazioni dei danni, trasmesse dagli enti locali, e delle risultanze dei sopralluoghi e delle istruttorie effettati dalla Protezione civile, è stato ricostruito un quadro che ha stabilito la stima dei fabbisogni per gli interventi sul patrimonio pubblico a oltre 125 milioni di euro. Definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi, abbiamo individuato un elenco di interventi da finanziare tra quelli proposti dagli enti locali". (Rsc)