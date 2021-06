Regno Unito: governo fronteggia ribellione conservatrice su limite aiuti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe fronteggiando una "sorprendente ribellione" all'interno del partito conservatore di maggioranza sulla riduzione agli aiuti internazionali. Secondo quanto riporta la "Bbc" potrebbe forzare la mano al governo per invertire la rotta sui tagli, ritornando allo 0,7 per cento del Pil. I parlamentari conservatori hanno infatti reso noto di avere abbastanza supporto alla Camera dei comuni per sconfiggere il governo e incrementare la percentuale di Pil spesa in aiuti internazionali per il 2022. Il voto dovrebbe arrivare la prossima settimana, quando il governo sarà impegnato ad ospitare il G7 dei leader dei Paesi più industrializzati. Il governo ha infatti ridotto per quest'anno allo 0,5 per cento del Pil il budget destinato agli aiuti internazionali, un taglio di quasi 4 miliardi di sterline (4,6 miliardi di euro circa), una riduzione dello 0,2 per cento rispetto a quanto previsto sinora per legge. (Rel)