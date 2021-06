Ue: Vestager, proteggersi contro il "lato oscuro della tecnologia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario proteggersi contro il "lato oscuro della tecnologia". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Figaro", la vice presidente della Commissione europea e commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager. La commissaria si dice preoccupata dai grandi gruppi statunitensi che diventano "il punto di entrata del web". Una situazione "molto difficile" per le altre aziende, che "devono proporre i loro servizi". "Inoltre le nostre democrazie hanno bisogno di spazi liberi ed aperti", ha spiegato Vestager. "Dobbiamo creare un quadro legale affinché coloro a cui si ritira un post o che vengono bannati da un social netwprk possano fare ricorso. È per questo che abbiamo proposto il Digital Services Act e il Digital Markets Act", ha aggiunto la commissaria, sottolineando la necessità di essere "molto più intransigente con i contenuti illegali". "La sola cosa che chiediamo ad un'azienda – ha continuato la commissaria - è che accetti ad essere rimessa in discussione. Sennò rischia di prendere i suoi vantaggi e di abusare del suo potere è in questo spirito che lavoriamo con gli americani, in modo democratico". (Frp)