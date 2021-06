Libia: prossima riunione del Foro di dialogo politico a Tunisi il 10 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale della Tunisia dovrebbe ospitare la prossima settimana un nuovo incontro del Foro di dialogo politico libico (Ldpf) per concordare, entro la scadenza del 20 giugno, la base costituzionale della "nuova Libia" che dovrebbe nascere dopo le elezioni di fine anno. I 74 membri del forum, selezionati dalle Nazioni Unite e dal think tank svizzero Humanitarian Dialogue, dovranno finalizzare il meccanismo per l'elezione del prossimo capo dello Stato. Secondo il sito web d’informazione “Afrigate news”, che cita fonti informate, la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) dovrebbe convocare l'incontro il 10 giugno, in seguito alla crescente pressione internazionale per consentire all'Alta commissione elettorale di iniziare i preparativi per la fissazione del calendario delle consultazioni previste il 24 dicembre. La linea rossa indicata dalla Commissione per rendere possibile il voto è il primo luglio. (segue) (Lit)