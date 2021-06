Libia: prossima riunione del Foro di dialogo politico a Tunisi il 10 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Forum avranno un periodo compreso tra una settimana e dieci giorni per risolvere tutte le questioni pendenti, scongiurando così la possibilità che il voto sia rinviato sine die. L’intesa dovrà essere finalizzata entro il 23 giugno, la data della seconda conferenza internazionale sulla Libia che si terrà a Berlino, in Germania, al livello di ministri degli Esteri. In questo contesto, il presidente della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Aguila Saleh, ha sottolineato la necessità che il prossimo presidente sia eletto attraverso un voto popolare libero e diretto, nel corso di un recente incontro con l'inviato delle Nazioni Unite, Jan Kubis, tenutosi nella città di Al Qubba, nella parte orientale del Paese. Saleh ha anche sottolineato, durante un altro incontro, stavolta con l'ambasciatore tedesco in Libia, Oliver Owecza, la necessità di organizzare le elezioni presidenziali e parlamentari entro la data del 24 dicembre, che segnerà anche il 70esimo anniversario dell'indipendenza della Libia. (Lit)