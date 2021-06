Azerbaigian-Ue: colloquio telefonico fra Aliyev e Michel, soddisfazione per cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 giugno, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha telefonato al presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev. Come riferisce un comunicato, durante la conversazione, è stata espressa soddisfazione per lo sviluppo della cooperazione tra l'Azerbaigian e l'Unione europea. Entrambe le parti hanno dichiarato di attribuire grande importanza a questa cooperazione. È stata accolta con soddisfazione la collaborazione nel campo della sicurezza energetica e il completamento del progetto del Corridoio meridionale del gas. Sono state discusse le questioni relative alla garanzia della sicurezza e stabilità nella regione a seguito della dichiarazione trilaterale firmata tra i leader di Azerbaigian, Armenia e Russia il 10 novembre 2020. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha affermato che l'Unione europea è pronta a sostenere il processo di delimitazione e demarcazione dei confini tra l'Azerbaigian e l'Armenia, nonché l'avvio delle misure di rafforzamento della fiducia tra i due paesi. Charles Michel ha invitato entrambe le parti a cooperare su detenuti, mine e altre questioni umanitarie in piena trasparenza. (segue) (Com)