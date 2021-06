Azerbaigian-Ue: colloquio telefonico fra Aliyev e Michel, soddisfazione per cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Ilham Aliyev ha affermato che l'Azerbaigian è pronto ad avviare negoziati per firmare un accordo di pace con l'Armenia, aggiungendo che l'Armenia non ha ancora risposto a questo invito. Il presidente del Consiglio dell'Unione europea Charles Michel ha invitato entrambe le parti a tenere negoziati in un'atmosfera costruttiva. Durante la conversazione telefonica, entrambe le parti hanno espresso interesse a garantire la pace e la sicurezza nel Caucaso meridionale. È stata inoltre sottolineata l'importanza del programma di partenariato orientale dell'Unione europea e a tal proposito, è stato effettuato uno scambio di opinioni riguardante il prossimo vertice. (Com)