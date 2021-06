Moldova: Sandu ringrazia Ue per Piano di ripresa, "aiuto possibile grazie a mia visita a Bruxelles"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha ringraziato l'Unione europea per aver lanciato un Piano di ripresa economica per la Moldova del valore di 600 milioni di euro. In un messaggio sulla sua pagina di Facebook, Sandu sottolinea che il lancio del Piano segue le discussioni che ha avuto con i rappresentanti dell'Ue durante la sua visita a Bruxelles a gennaio. "Buone notizie da Bruxelles. La Commissione europea ha annunciato il lancio di un Piano di ripresa economica per la Moldova, a seguito delle discussioni durante la mia visita a Bruxelles in gennaio. Il piano prevede un programma di interventi e investimenti per un importo complessivo fino a 600 milioni di euro per il nostro Paese, che saranno realizzati nel periodo 2021-2024, in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'Unione europea e le istituzioni finanziarie internazionali, attraverso Team Europe e con la partecipazione di investitori privati", ha scritto Sandu. Allo stesso tempo, la presidente ha affermato di apprezzare lo sforzo della Commissione per completare rapidamente questo piano. "Il piano si concentrerà su cinque pilastri: gestione delle finanze pubbliche e governance economica; economia competitiva, commercio e Pmi; infrastrutture; istruzione e occupazione; la riforma dello Stato di diritto e della giustizia. Allo stesso tempo, i fondi annunciati saranno offerti sulla base di rigide condizioni concordate tra l'Unione europea e la Moldova", ha concluso Sandu. Uno storico piano di ripresa economica da 600 milioni di euro, è stato approvato ieri dalla Commissione europea per la Moldova. Questo nuovo finanziamento sarà mobilitato nei prossimi tre anni per promuovere investimenti che sostengono una ripresa sostenibile e inclusiva dalla crisi Covid-19 del Paese. (Rob)