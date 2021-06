Italia-Giappone: Festa della Repubblica, video-messaggio dell’Ambasciatore a Tokyo Starace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Giappone Giorgio Starace è intervenuto in occasione delle celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica Italiana con un video-messaggio diramato sui profili social della rappresentanza diplomatica e un articolo a sua firma pubblicato il 2 giugno sul quotidiano "Japan Times". Un messaggio di speranza e fiducia rivolto ai connazionali e all'amico popolo giapponese. "L'Italia dopo aver resistito e lottato con coraggio e determinazione durante i mesi più bui e duri della pandemia, si avvia sempre più verso la piena normalizzazione. I più recenti dati sull'evoluzione epidemiologica lo dimostrano. Grazie agli sforzi del Governo e dei nostri concittadini siamo riusciti ad organizzare un'efficace campagna vaccinale che consentirà nei mesi a venire di riavviare a pieno le relazioni sociali e le attività economiche tutelando al contempo la salute pubblica. Torneremo presto a godere in sicurezza delle nostre più care abitudini fatte di momenti di socialità e aggregazione tipiche di quel vivere all'italiana che rendono il nostro Paese unico al mondo." – così Starace. "L'Italia diventerà una destinazione ancora più attrattiva per investitori stranieri e partner internazionali. In questo quadro, sono certo che le aziende giapponesi continueranno a svolgere un ruolo chiave alla luce della solidità dei nostri legami economici e commerciali bilaterali, già fortemente intensificatisi grazie dello storico accordo di partenariato economico UE-Giappone". (Com)