Tunisia: il presidente Saied da oggi in visita a Bruxelles

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, si recherà a Bruxelles per partecipare ai lavori del secondo vertice Tunisia-Ue oggi e domani, 3 e 4 giugno. Lo ha annunciato la presidenza della Repubblica in un comunicato. Durante la visita, il capo dello Stato incontrerà il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Saied avrà, inoltre, un colloquio con re Filippo del Belgio e incontrerà anche il presidente della Banca europea per gli investimenti, Werner Hoyer, per discutere delle attività della banca in Tunisia e dei finanziamenti a progetti in settori vitali come le infrastrutture, l'istruzione e la sanità. Saied incontrerà anche rappresentanti della fondazione del gruppo degli amici della Tunisia presso il Parlamento europeo, che comprende deputati europei in rappresentanza dei vari blocchi politici. La visita, secondo quanto riportato dal comunicato, si inserisce nel quadro dell'ulteriore consolidamento delle relazioni storiche tra la Tunisia e l'Unione europea, suo primo partner economico, rafforzando i risultati dell'esperienza democratica in Tunisia e la ripresa economica, attraverso la promozione della cooperazione in diversi campi, tra cui la creazione di posti di lavoro, la ricerca scientifica e ricerca tecnologica, l'economia verde e le energie rinnovabili.(Tut)