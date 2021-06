Sardegna: vaccinazioni, dal 4 giugno nell'Isola si apre agli over 16 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'apertura alle fasce d'età più giovani, la campagna di vaccinazione – dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas – entra nella sua fase decisiva verso la completa immunizzazione di tutti i cittadini. Serviranno ancora responsabilità e impegno da parte di tutti, per superare definitivamente l'emergenza. Nell'Isola la macchina dei vaccini funziona ed è efficiente. Abbiamo dimostrato in più di un'occasione una capacità organizzativa e operativa superiori alle scorte di vaccino a nostra disposizione. Manteniamo fissi gli obiettivi e la ripartenza è sempre più una realtà". "Un passaggio importante", dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, in riferimento all'apertura delle vaccinazioni agli over 16. "Per raggiungere gli obiettivi sarà fondamentale che la Sardegna continui a ricevere un adeguato numero di dosi. Il nostro impegno sul fronte delle vaccinazioni è totale", conclude l'assessore. (Rsc)