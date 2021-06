© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando di lavoro e di blocco dei licenziamenti, "Salvini in quattro giorni ha detto quattro cose diverse. Non voglio mettermi a litigare, è un momento di collaborazione, ma sulla pelle dei lavoratori non dirò mai una cosa tirata per i capelli". Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, ospite di “Agorà” su Rai3. (Rin)