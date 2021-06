Sardegna: nuovi alloggi a canone sostenibile, 5 milioni per Carbonia, Villaspeciosa e Settimo San Pietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Sassari il programma di riqualificazione urbana degli alloggi a canone sostenibile finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione tocca Carbonia, Villaspeciosa e Settimo San Pietro. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris ha approvato il nuovo Accordo di programma che prevede la costruzione di 30 nuovi alloggi per un costo complessivo di 5.161.976, di cui 2.799.238 fondi statali, 1.500.761 fondi regionali e 861.976 fondi comunali. "Continua l'imponente attività di lotta al disagio abitativo - ha spiegato l'Assessore Aldo Salaris, evidenziando i riflessi della misura dal punto di vista sociale ed economico - Da una parte –andiamo a sostenere le fasce più deboli della popolazione accrescendo l'offerta e dall'altra, in questo momento di enorme difficoltà, creiamo sviluppo e rimettiamo in moto l'economia attraverso l'edilizia residenziale pubblica". (segue) (Rsc)