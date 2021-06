Sardegna: nuovi alloggi a canone sostenibile, 5 milioni per Carbonia, Villaspeciosa e Settimo San Pietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso alla casa e il miglioramento delle condizioni abitative delle fasce più deboli della popolazione restano quindi al centro dell'azione della Regione. Nel dettaglio, grazie al nuovo Accordo di programma, a Carbonia si procederà con la realizzazione di 10 alloggi per un costo complessivo di 1.998.704; a Villaspeciosa il programma, per lo stesso numero di alloggi, richiede un investimento di 1.513.271, a Settimo San Pietro, sempre per 10 nuovi alloggi, il costo è pari 1.650.000. "Con questa ulteriore iniezione di risorse diamo una risposta ai cambiamenti che, anche a causa dell'emergenza legata al Covid, stanno influenzando la vita dei cittadini. Abbiamo davanti nuovi bisogni e nuove forme di fragilità sociale che necessitano di azioni di contrasto celeri e incisive", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. (Rsc)