Sardegna: enti locali, il "premio Crespellani" a Comuni, Province e Città metropolitane più innovativi

- Il "Premio Luigi Crespellani" sarà assegnato agli enti locali della Sardegna che si siano particolarmente distinti per la capacità di innovazione organizzativa nella gestione dei servizi per i cittadini. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, che nel corso dell'ultima seduta ha approvato con una delibera un apposito stanziamento di 100mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. "La Regione – commenta il presidente Solinas – vuole favorire in ogni modo tutte le iniziative finalizzate a offrire servizi più efficienti e moderni per le esigenze dei cittadini, stimolando e valorizzando progetti innovativi e la collaborazione tra gli enti locali e le diverse componenti della società civile. L'obiettivo finale è quello di rafforzare le comunità territoriali con una maggiore coesione sociale e culturale costruendo una rete regionale di buone pratiche che migliorino quantità e qualità dei servizi erogati e diano slancio allo sviluppo dei territori". (segue) (Rsc)