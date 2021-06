Libia: la Germania invita il presidente Menfi alla seconda Conferenza di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Manfi, ha ricevuto un invito dal governo tedesco a partecipare alla seconda Conferenza di Berlino sulla Libia, prevista il 23 giugno al livello di ministri degli Esteri. L’invito del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, è stato consegnato ieri dall'ambasciatore tedesco in Libia, Oliver Owcza. A sua volta, Menfi ha elogiato gli sforzi compiuti dall'ambasciatore tedesco in occasione della fine del suo mandato in Libia, ritenendolo "il miglior rappresentante del suo Paese che ha contribuito a riportare le parti libiche al tavolo del dialogo politico", riferisce una nota del Consiglio presidenziale. (Lit)