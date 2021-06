Tunisia: il premier Mechichi smentisce l'intenzione di cedere territorio nazionale ai qatarioti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechichi, ha smentito quanto è stato riportato dai media in merito alla sua intenzione di cedere terre tunisine ai qatarioti, dopo la sua recente visita nell'emirato. In una dichiarazione ai media a margine dell'apertura della quinta sessione del summit "Tunisia digitale" nella capitale, Mechichi ha affermato che devono essere revocate le restrizioni sugli investitori, attraverso la conclusione di contratti a lungo termine per terre nazionali, siano essi per investitori qatarioti o di altra nazionalità. L'intervista del primo ministro rilasciata al quotidiano qatariota "Lusail" ha suscitato un'ondata di critiche, relative alla sua presunta intenzione di cedere le terre al Qatar. Mechichi ha definito la sua visita in Qatar, avvenuta dal 29 al 31 maggio scorsi, "un grande successo", sottolineando che, dopo aver incontrato l'emiro del Qatar, la Tunisia gode ancora "del sostegno dei suoi fratelli, amici e partner". (Tut)