Repubblica Ceca-Francia: sottosegretario agli Affari europei Beaune in visita a Praga oggi e domani

- Il sottosegretario agli Affari esteri francese, Clement Beaune, sarà oggi e domani in Repubblica Ceca per una visita ufficiale. Lo rende noto il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, via Twitter. Oltre a Kulhanek, Beaune incontrerà la sua omologo agli Affari europei, Milena Hrdinkova, e il primo ministro, Andrej Babis. I colloqui sono destinati alla preparazione e al coordinamento delle presidenze francese e ceca del Consiglio dell'Unione europea nella prima e seconda metà del 2022. Secondo quanto riporta un comunicato del ministero degli Esteri francese, Beaune affronterà anche le sfide legate alla Conferenza sul futuro dell'Europa e sottolineerà l'elevata qualità delle relazioni franco-ceche nel settore della difesa e il ruolo che le Forze armate ceche svolgono nella regione del Sahel. (Vap)