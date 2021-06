Francia: ministro Interno, tre incidenti per guasto a numeri emergenza, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il guasto registrato nella serata di ieri, 2 giugno, dall'operatore telefonico Orange che ha portato alla sospensione dei numeri di emergenza in Francia ha causato tre incidenti gravi, tra cui un decesso. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, questa mattina durante una conferenza stampa. Darmanin ha spiegato che una persona che soffriva di malattie cardio-vascolari è morta nel dipartimento del Morbihan, in Bretagna, perché la sua famiglia non è riuscita a chiamare i soccorsi, mentre, mentre altri due episodi si sono verificati a La Reunion. Il ministro ha parlato di disfunzionamenti "gravi e inaccettabili". L'amministratore delegato di Orange, Stephane Richard, è stato convocato al ministero dell'Interno per dare spiegazioni. L'operatore ha annunciato che i servizi sono stati ristabiliti. (Frp)