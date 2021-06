Usa-Germania: incontro a Washington sul Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato a Washington Jan Hecker, consigliere per la Politica estera della cancelliera tedesca Angela Merkel, con cui ha discusso del Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania in completamento nel Mar Baltico. Al centro dei colloqui, la preoccupazione degli Usa per gli sviluppi che il progetto potrebbe avere per l'Ucraina e la sicurezza energetica dell'Europa. Inoltre, Sullivan ed Hecker hanno discusso dei prossimi vertici del G7 e della Nato, che si terranno rispettivamente a Carbis Bay nel Regno Unito dall'11 al 13 giugno e a Bruxelles il 14 dello stesso mese. Sono state, infine, affrontate le questioni della pandemia di Covid-19 e della sicurezza cibernetica. (Geb)