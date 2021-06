Coronavirus: Usa, AstraZeneca intende spostare la produzione di vaccini nel Maryland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca ha intrapreso colloqui con le autorità statunitensi per spostare la produzione dei suoi vaccini contro il coronavirus presso uno stabilimento del Maryland attualmente operato da Catalent Inc. Lo riferisce il "New York Times", secondo cui la compagnia farmaceutica britannica sta negoziando con le autorità federali Usa l'adattamento delle linee di produzione dello stabilimento, dopo che l'azienda farmaceutica Emergent BioSolutions, che realizzava i vaccini di AstraZeneca su licenza a Baltimora, ha dovuto interrompere la produzione per standard igienici inadeguati. Il governo federale Usa ha assegnato ad AstraZeneca un contratto da 1,2 miliardi di dollari lo scorso maggio, per la conduzione di test clinici e la fornitura di 300 milioni di dosi del suo vaccino contro la Covid-19. Ad oggi Catalent produce già vaccini AstraZeneca destinati all'esportazione. (Nys)