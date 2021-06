Usa: infrastrutture, Biden e Repubblicani proseguiranno negoziati venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i rappresentanti del Partito repubblicano in merito al piano dell'amministrazione presidenziale per le infrastrutture proseguiranno domani, 4 giugno. I colloqui tra il presidente e i conservatori sarebbero dovuti durare soltanto un'ora ieri, 2 giugno, ma le proposte avanzate dai Repubblicani paiono aprire uno spiragli ad un accordo bipartisan. La Casa Bianca ha descritto l'incontro di ieri "una conversazione franca e costruttiva su come trainare la crescita economica a beneficio della classe media statunitense tramite gli investimenti in infrastrutture. Un portavoce della senatrice repubblicana Shelley Moore Capito, principale interlocutrice del presidente, ha dichiarato che i Repubblicani sono "incoraggiati" dalla prosecuzione delle trattative. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha caratterizzato quella di ieri come una "discussione", implicando così che la Casa bianca non intenda formulare una ulteriore controproposta al suo piano iniziale da oltre 2mila miliardi di dollari. I Repubblicani, di contro, hanno presentato la scorsa settimana un piano da 928 miliardi di dollari. Biden ha indicato il 7 giugno come data entro la quale vorrebbe veder stabilita una linea d'azione sul fronte delle infrastrutture. (Nys)