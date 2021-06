Giappone: elicottero militare Usa effettua atterraggio d'emergenza a Okinawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero UH-1 del Corpo dei Marine degli Stati Uniti ha effettuato un'atterraggio di emergenza a Okinawa, nel sud del Giappone. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l'incidente è avvenuto ieri e non ha causato danni a cose o persone. L'elicottero, che trasportava in tutto cinque militari, è atterrato su un campo incolto a causa di problemi al motore. L'atterraggio di emergenza è avvenuto però a soli 120 metri dall'abitazione più vicina. Il governo giapponese ha istituito una commissione d'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. Circa il 70 per cento delle installazioni militari statunitensi in Giappone in termini di superficie sono concentrate a Okinawa, un territorio che rappresenta appena lo 0,6 per cento della superficie complessiva del Giappone. Da anni la massiccia presenza delle forze militari statunitensi nella prefettura è oggetto di tensioni e proteste da parte dei residenti. (Git)