Germania: ministro Finanze Scholz, valutiamo partecipazione in aumento capitale Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, sta valutando una partecipazione statale nel previsto aumento di capitale del gruppo Lufthansa. “Osserviamo sempre da vicino” la questione, ha dichiarato Scholz. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a cancelliere ha evidenziato: “Una cosa è chiara, se le aziende mirano a liberarsi dalle necessità del sostegno statale, allora lo renderemo possibile”. Per Scholz, l'intervento pubblico ha avuto come obiettivo la sopravvivenza delle imprese di fronte alla crisi del coronavirus, affinché le società “poi si rimettano in piedi”, senza contare su ulteriori aiuti di Stato. Secondo alcune indiscrezioni, il governo tedesco intenderebbe partecipare all'aumento di capitale da tre miliardi di euro di Lufthansa. In questo modo, l'esecutivo impedirebbe una diluizione della partecipazione del 20 per cento che detiene nel gruppo e, allo stesso tempo, aumenterebbe le possibilità di successo dell'operazione. Al fine di salvare Lufthansa dal fallimento, il governo federale ha stanziato aiuti per 9 miliardi di euro, confluiti in gran parte in una partecipazione tacita da 5,5 miliardi di euro. Il gruppo, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, intende rimborsare gli aiuti di Stato in parte con i proventi dell'aumento di capitale. (Geb)