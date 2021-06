Corea del Sud: ministero Finanze anticipa correzione prezzi degli immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Corea del Sud, Hong Nam-ki, ha espresso oggi "profonda" preoccupazione in merito alle aspettative per un ulteriore aumento dei prezzi degli immobili nella seconda metà del 2021. Il ministro ha avvertito che le tensioni speculative potrebbero scontrarsi con una stabilizzazione o un aggiustamento dei prezzi, che l'amministrazione del presidente Moon Jae-in si è data come obiettivo nel tentativo di contrastare la bolla dei prezzi degli immobili nelle aree urbane del Paese. "Gli attori di mercato devono guardarsi da anticipazioni a senso unico sul fronte del mercato residenziale", ha detto Hong nel corso di una riunione di governo. Il ministro ha fatto riferimento, tra le altre cose, alla possibilità di una correzione anticipata delle politiche espansive della Federal Reserve statunitense (Fed), per arginare l'inflazione in crescita negli Usa e a livello globale. Negli ultimi mesi i prezzi degli immobili a Seul sono continuati a crescere a dispetto della stagnazione delle transazioni e della tassazione elevata, per le aspettative legate a un allentamento delle norme relative alla ricostruzione di vecchie unità abitative nella capitale. (Git)