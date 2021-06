Germania: piano del governo contro la prossima pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato un piano per una migliore preparazione della Germania a far fronte a una prossima pandemia. In particolare, si prevede di costituire una capacità di 600-700 milioni di dosi di vaccino da utilizzare in caso di necessità. A tale scopo, ogni anno, verranno riservate le relative capacità di produzione per la Germania e l'Ue. A sovraintendere al piano sarà la Task force per la produzione di vaccini, formata dai ministeri della Salute, dell'Economia ed Energia e delle Finanze. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo del governo tedesco è far sì che altri Stati membri dell'Ue partecipino alla costituzione della riserva di vaccini. Oltre che nell'Ue, i preparati verrebbero distribuiti su scala globale. A tal fine, dovrebbe essere garantita la produzione di circa due miliardi di dosi nell'Unione europea. Con un totale stimato fino a 700 milioni di fiale, il contributo della Germania equivarrebbe a poco meno di un terzo delle capacità. Come nota “Handelsblatt”, la domanda di vaccini “incerta a medio e lungo termine pone una barriera agli investimenti delle aziende” produttrici. Le capacità di produzione devono quindi essere “in una certa misura garantite dallo Stato”. Il governo federale sta ora pianificando accordi di cooperazione contro la pandemia con le imprese, della durata di cinque anni. Sono ipotizzabili anche tempi di esecuzione più lunghi per consentire maggiori investimenti. Le condizioni per le società, ancora in fase di negoziazione, comprendono “capacità significative, esperienza nella produzione di vaccini in Germania o almeno la seria intenzione di produrre in Germania”. (Geb)