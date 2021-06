Usa: colosso carne bovina Jbs riapre gli stabilimenti colpiti da attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della lavorazione di carne bovina Jbs Sa. ha avviato la parziale riapertura degli stabilimenti di Stati Uniti e Australia chiusi a causa di un attacco informatico. Il colosso brasiliano, che da solo controlla circa un quarto del mercato della carne bovina statunitense, era stato costretto a chiudere tutti i suoi stabilimenti, con danni potenzialmente enormi per l'approvvigionamento mondiale di carne lavorata, proprio a causa di un attacco informatico che ne aveva arrestato le operazioni. Secondo "Bloomberg", uno dei più grandi stabilimenti di lavorazione della carne bovina degli Stati Uniti a Greeley, in Colorado, opererà regolarmente oggi, mentre altri stabilimenti in Texas, Nebraska e Wisconsin potranno riprendere parzialmente le attività. Ha già ripreso le operazioni anche lo stabilimento di Jbs ad Alberta, nel Canada; lo stabilimento di Longford, in Australia, riaprirà domani. L'attacco informatico di Jbs è il secondo a colpire un settore strategico dell'approvvigionamento Usa dopo l'attacco che ha bloccato per diversi giorni l'oleodotto Colonial, negli Stati Uniti orientali. Gli attacchi giungono in un contesto già segnato da disturbi alle catene di fornitura globali e dal conseguente aumento dei prezzi di beni e servizi. (Nys)