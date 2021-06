Usa-Germania: “Handelsblatt”, nessun avvicinamento sul Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non avrebbero portato ad alcun avvicinamento i colloqui tra Stati Uniti e Germania tenuti a Washington sul Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco in completamento nel Mar Baltico. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che alle discussioni hanno partecipato il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e Jan Hecker, consigliere per la Politica estera della cancelliera tedesca Angela Merkel. “Un'intesa non è stata raggiunta”, hanno rivelato fonti della Casa Bianca. Della delegazione tedesca era parte anche Lars-Hendrik Roeller, consigliere di Merkel per l'Economia. Seppur divisi sul Nord Stream 2, Usa e Germania sono “in stretta collaborazione su una serie di questioni regionali e globali”, come ha comunicato la Casa Bianca. Intanto, Jeanne Shaheen, senatrice del Partito democratico, ha minacciato che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe adottare nuove sanzioni contro il Nord Stream 2 perché il progetto ha “serie conseguenze per l'Ucraina e per la sicurezza energetica dell'Europa”. Shaheen ha aggiunto che, anche qualora il progetto fosse portato a termine, vi sarebbero dei modi per impedire permessi e licenze di attivazione. (Geb)