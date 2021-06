Giappone: Olimpiadi, G7 sosterrà sforzi per realizzare l'evento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancellare le Olimpiadi estive di Tokyo costerebbe al Giappone circa 1.810 miliardi di yen (17 miliardi di dollari), secondo una stima pubblicata il 15 maggio dal Nomura Research Institute. A meno di due mesi dall'apertura programmata dei Giochi, la cancellazione dell'evento resta una possibilità, a causa del numero ancora elevato di contagi da coronavirus in Giappone. Nomura avverte però che le perdite economiche sarebbero anche superiori, se a seguito dell'evento sportivo divenisse necessario prorogare lo stato di emergenza nazionale a causa di un ulteriore aumento dei contagi. "Se anche i Giochi fossero cancellati, la perdita economica sarebbe inferiore al danno causato da un ulteriore stato di emergenza (pandemica)", ha dichiarato l'executive economist di Nomura, Takahide Kiuchi, citato dalla stampa giapponese. Il piano studiato dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi, che prevede lo svolgimento dell'evento senza spettatori internazionali, comporterebbe per il Giappone benefici economici stimati in 1.660 miliardi di yen (circa 15 miliardi di dollari). Secondo le stime di Kikuchi, il primo stato di emergenza proclamato in Giappone a causa della pandemia, nella primavera 2020, ha causato al Giappone danni per 6.400 miliardi di yen; il secondo stato di emergenza, tra gennaio e marzo scorsi, ha causato al Giappone un danno economico di 6.300 miliardi di yen, mentre lo stato di emergenza attualmente in vigore avrebbe già causato danni per 1.900 miliardi di yen, destinati ad aumentare se, come previsto, il governo prorogherà l'emergenza oltre il 31 maggio. (segue) (Git)