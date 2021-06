Usa: George P. Bush si candida procuratore generale del Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Prescott Bush, figlio dell'ex governatore del Texas Jeb Bush e nipote dell'ex presidente Usa George W. Bush, ha annunciato ieri, 2 giugno, l'intenzione di candidarsi procuratore generale del Texas. Bush, che attualmente detiene la carica di commissario presso l'Ufficio generale del territorio del Texas, ha dichiarato tramite un post sul suo profilo Twitter di essere uso a "combattere contro le ingerenze del governo federale", ed ha aggiunto che se eletto non consentirebbe "alle politiche del presidente Biden di minacciare l'indipendenza del Texas". Bush ha ricordato di aver ottenuto "una vittoria legale contro l'amministrazione Oabama, quando il dipartimento per la Gestione del territorio tentò di appropriarsi di vasti appezzamenti di terreno nel nostro Stato". Il 45enne Bush ha recentemente dichiarato di aver votato in favore dell'ex presidente Donald Trump alle elezioni di novembre 2020, nonostante la maggior parte della famiglia Bush si sia schierata con convinzione contro l'ex presidente.(Nys)