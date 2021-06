Usa: corte d'appello conferma moratoria degli sfratti dei locatari morosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d'appello di Washington Dc ha negato ieri una richiesta avanzata da gruppi di proprietari d'immobili che chiedevano la fine della moratoria agli sfratti dei locatari morosi, varata lo scorso settembre nel contesto della pandemia di coronavirus. Il pronunciamento della corte proroga di fatto la moratoria, e segna l'ultimo sviluppo di una battaglia legale che si svolge ormai su più fronti. Il mese scorso la giudice distrettuale Dabney Friedrich aveva invece bocciato la moratoria sancita dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), evidenziando che tale decisione eccedeva i limiti decisionali di tale agenzia. Friedrich, nominata dall'ex presidente Donald Trump, aveva però accettato di rinviare l'applicazione del suo pronunciamento per consentire all'amministrazione del presidente Joe Biden di ricorrere in appello. (Nys)