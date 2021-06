Kosovo-Spagna: fonti stampa, Madrid verso apertura ufficio di collegamento a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna, uno dei cinque Paesi membri dell'Ue che non riconosce l'indipendenza del Kosovo, dovrebbe aprire nel prossimo futuro un ufficio di collegamento a Pristina. E' quanto riferisce il portale d'informazione "Demokracia.com" citando fonti diplomatiche a Bruxelles. Secondo quanto indicato, un ruolo decisivo in questo passo importante nei rapporti tra Madrid e Pristina sarebbe stato svolto dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ex ministro degli Esteri spagnolo. L'ufficio di collegamento della Spagna a Pristina dovrebbe essere aperto nell'ambito della missione Unmik, ma Madrid dovrebbe informare le istituzioni kosovare della presenza di tale rappresentanza nel Paese. (Alt)