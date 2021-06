Kosovo-Serbia: Palmer, normalizzazione rapporti cruciale per investimenti Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia è cruciale per l'attrazione degli investimenti statunitensi. Lo ha detto il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, parlando durante la visita effettuata insieme all'ambasciatore Philip Kosnett alla Camera di commercio statunitense a Pristina. Palmer ha espresso l'auspicio che la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado possa diventare una realtà, evidenziando che tale sviluppo sarebbe benefico per il benessere economico dei cittadini dei Balcani. Palmer ha infine ringraziato i rappresentanti della Camera di commercio statunitense per il lavoro svolto per lo sviluppo dei rapporti tra i Pristina e Washington nell'ottica dei progressi del Paese balcanico.(Alt)