Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak informa ambasciatori su ripresa dialogo

- L'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, ha informato gli ambasciatori dei Paesi membri a Pristina sull'andamento della sua visita nel Paese balcanico in vista della rilancio dei contatti tra le parti previsto per la metà di giugno. L'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, commentando l'incontro si è detto "incoraggiato dal suo ottimismo". "Non ci sono alternative ad un dialogo di successo che porti benefici ai cittadini", ha scritto Orlando su Twitter.(Alt)