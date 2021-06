Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio a "Blic", relazioni si sono rafforzate durante pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dei rapporti bilaterali, l’ambasciatore ha specificato che “l’eccellente cooperazione tra Italia e Serbia non è stata affatto scalfita dalla pandemia”, ma anzi rafforzata. “Siamo ancora oggi il secondo partner commerciale della Serbia, con un trend positivo nell’interscambio che è cresciuto del 2,6 per cento nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e alle molteplici visite istituzionali dello scorso anno, e da ultimo, l’incontro a Roma tra i nostri due ministri degli Esteri Luigi Di Maio e Nikola Selakovic lo scorso aprile. Molto presto il Ministro Di Maio tornerà a visitare Belgrado”, ha detto Lo Cascio. L'Italia, peraltro, è uno dei maggiori sostenitori dell'integrazione europea della Serbia. “L’Italia continuerà a battersi per un rilancio dell’azione dell’Ue che si traduca in un avanzamento concreto del processo di integrazione europea dei Balcani. L’Italia continua a essere in prima linea, quindi, per realizzare quest’obiettivo strategico”, ha detto Lo Cascio, secondo cui la Serbia sarà chiamata a completare un percorso che, “portando avanti le riforme nello stato di diritto ed il dialogo con Pristina, potrà progressivamente avanzare sul cammino europeo, con il nostro pieno e convinto sostegno”. (Seb)