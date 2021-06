2 giugno: Mattarella, Repubblica è legalità, libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A volte le istituzioni possono sembrare fragili, esposte a sfide inedite”. Lo ha affermato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. Accadde, ad esempio, ”negli anni bui della violenza terroristica di varia matrice. Gli attentati, le stragi, i ferimenti, gli omicidi. Sono state tante le vittime della ferocia di chi voleva sovvertire lo Stato con le bombe o con le armi". “A salvare la democrazia in quel passaggio drammatico, stringendosi intorno alle istituzioni democratiche, fu prima di tutto la straordinaria mobilitazione popolare. Il no alla violenza netto, forte, determinato dei partiti, dei sindacati”. Anche per questo “possiamo dire: la Repubblica è libertà e democrazia. Come possiamo dire: la Repubblica è legalità”, ha aggiunto. (Rin)